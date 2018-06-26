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Suriyeli sığınmacıların durumu AKPM'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 21:21 | Son Güncelleme

AKPM Azerbaycan Heyeti Üyesi Ganire Paşayeva: - "Birçok Avrupa ülkesinde başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere göçmenlerin durumunun Avrupa Konseyi değerleri ve standartlarından uzak oluşu bizi dehşete düşürüyor"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Azerbaycan Heyeti Üyesi Ganire Paşayeva, Avrupa ülkelerinde başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere göçmenlerin durumunun Avrupa Konseyi değerleri ve standartlarından uzak olduğunu belirterek, bu durumun kendilerini dehşete düşürdüğünü söyledi.

Strazburg'da devam eden AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulunda, "Suriye'ye komşu ülkelerdeki sığınmacıların durumu" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan Azerbaycan Heyeti Üyesi Paşayeva, başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere, bölgedeki ülkelerin, Suriyeli sığınmacılara kapılarını açma kararı aldığını ve bunu şimdiye kadar başarıyla sürdürdüğünü kaydederek, "Birçok Avrupa ülkesinde başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere göçmenlerin durumunun Avrupa Konseyi değerleri ve standartlarından uzak oluşu bizi dehşete düşürüyor." dedi.

Suriye'den göç etmek zorunda kalan 5 milyondan fazla kişinin komşu ülkelere sığındığını hatırlatan Paşayeva, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün bu kişilere kapılarını açarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini, Avrupa ülkelerinin ise bu üç ülkenin yükünü paylaşmaya yanaşmadığını, gerekli desteği vermediğini vurguladı.

Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de sığınmacı kamplarını ziyaret ettiğini ve buradaki çaresiz insanlarla görüştüğünü hatırlatan Paşayeva, "Görüştüğüm bu kişiler Avrupa ülkelerini, onları bu duruma düşüren sebeplere yönelik daha etkili çözümler aramaya ve kapılarınızı yüzlerine kapatmamaya davet ediyordu. Onlar sizden daha çok destek bekliyorlar." diye konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili oylanarak kabul edilen bir karar tasarısında, Genel Kurul üyeleri, sığınmacılar konusunda uluslararası topluma Suriye'ye komşu ülkelere daha çok destekte bulunma ve sığınmacılara yönelik mali yardımı artırma çağrısında bulundu.

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AKPM AKPM Azerbaycan Grubu Üyesi Ganire Paşayeva Avrupa Konseyi

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