HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suriyeli tarım işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçimlerini sağlamak için Hatay'a gelen Suriyeli tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için mücadele ediyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçimlerini sağlamak için Hatay'da tarlalarda çalışan Suriyeli tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için ter döküyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte Kırıkhan ilçesinden kayısı hasadı için Hassa'ya gelen Suriyeli tarım işçileri, oruçlu olmalarına rağmen bunaltıcı sıcak havada günlük 40 liralık yevmiyeye için 10 saat boyunca güneşin altında emek harcıyor.

Suriye'nin Hama kentinden 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi 55 yaşındaki Hıtem Kuvvas, AA muhabirine, ramazan ayında sıcak havada çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

Sıcak havadan dolayı çok susadıklarını belirten Kuvvas, "Sabahın erken saatinde evden çıkıyoruz. Hava çok sıcak. Ramazan orucumuzu da tutuyoruz. Çalışmaya mecburuz, ekmek parası. Çocuklarımın dördü Suriye'de. Diğeri benimle birlikte burada sıcak havaya rağmen çalışıyor. Eğer burada çalışmazsak aç kalacağız. Mecburen ailemize ekmek götürmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Suriye'den 4 yıl önce Türkiye'ye sığınan 34 yaşındaki Nede Sahir de sıcak havada çalışmalarının kendilerini çok etkilediğini ancak buna rağmen oruçlarını tutmaya devam ettiklerini belirtti.

PARTNERDünyanın en güzelDünyanın en güzel
Lüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'ndaLüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'nda
70 yıl sonra bulduğu ağabeyinin mezarında duygusal anlar yaşadı/ Ek fotoğraflar70 yıl sonra bulduğu ağabeyinin mezarında duygusal anlar yaşadı/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hassa hatay ORUÇ ramazan ayı sıcak Suriyeli tarım işçisi zorlu mesai

En Çok Okunan Haberler

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.