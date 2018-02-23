Suriyeli üçüzlere 'Recep, Tayyip ve Emine' isimleri verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'ye 4 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden kaçarak gelen Ammar ve Ramia Sarmadawi çifti, 6 ay önce dünyaya gelen 2'si erkek, üçüz bebeklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın isimlerini verdi.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Ammar Sarmadawi (46) ve Ramia Sarmadawi (36) çifti, 4 yıl önce evlerinin yanında patlayan bombada yakınlarını kaybettikten sonra 4 çocuğuyla birlikte kaçarak Türkiye'ye sığındı. Denizli'ye gelerek Sümer Mahallesi'ndeki bir evde yeni bir hayata başlayan Sarmadawi çiftinin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 6 ay önce ikisi erkek, üçüz bebekleri dünyaya geldi. Sarmadawi çifti, üçüz bebeklerine Cumhurbaşkanı ile eşinin isimlerini verdi. İkisi erkek olan bebeklerinden birine Recep, diğerine Tayyip ismini veren çift, kız bebeklerine ise Emine adını koydu.

ÜNİVERSİTELİLERDEN DESTEK

Üçüz bebeklerinin ardından çocuk sayısı 7'ye ulaşan Suriyeli çifti, Denizli Kredi Yurtlar Kurumu Pamukkale Kız Yurdu yöneticileri ve yurtta kalan üniversite öğrencileri yalnız bırakmadı. Sıklıkla aileyi ziyaret eden üniversite öğrencisi kızlar, ailenin en çok ihtiyacı olan bebek bezlerini de yanlarında hediye olarak götürüyor.

TÜRKİYE'DE MUTLULAR

Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını belirten Ramia Sarmadawi, "Suriye'de savaş var, bombalar patlıyor. Biz de kaçıp, Türkiye'ye sığındık. Türkiye bize sahip çıktı. Başka ülkelere giden Suriyeliler hiç rahat değil ama Türkiye çok güzel ve rahat bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için biz de isimlerini bebeklerimize verdik" dedi.

Üçüzlerle birlikte 7 çocuk babası olan Ammar Sarmadawi ise geçimlerini perde ve yorgan dikerek sağlamaya çalıştıklarını, komşuların da kendilerine yardım ettiğini söyledi. Ammar Sarmadawi de Türkiye'ye sığınanların diğer ülkelerdeki vatandaşlarına göre daha rahat yaşayıp, çalışabildiğini belirtti.