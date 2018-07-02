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Suriyeli yaralılar tedavi için Ürdün'e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:15 | Son Güncelleme

Suriyeli yaralılar tedavi için Ürdün'e getirildi

RAMSA (AA) - Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa Hastanesine altı Suriyeli yaralının getirildiği bildirildi.

Ramsa Hastanesi yetkilisi Tayyip Teysir es-Saydavi, "Aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu altı Suriyeli yaralı bugün hastaneye getirildi." dedi.

Saydavi, halihazırda hastalara gerekli müdahalelerin yapıldığını, durumlarına göre diğer hastanelere nakledileceklerini kaydetti.

Öte yandan, Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün ile "diğer" sınır bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar arasında daha önce varılan anlaşma gereği yaralıların Ramsa Hastanesine gönderildiğini söyledi.

Ganimat, 6 Suriyelinin Ramsa Hastanesine getirilmesinin, Suriye'nin güneyindeki mevcut şartlarla ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Ganimat, dün yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Suriye'nin Dera ilinden sınıra göç eden yaralıların Ürdün'e girmediğini ancak tedavilerinin sınırdaki askeri ilk yardım araçlarında yapıldığını belirtmişti.

Daha fazla Suriyeli sığınmacının ülkeye girmesine karşı çıkan Ürdün, "sınır kapısını açmadan" BM'nin, Suriyeli sığınmacılara yardım çabalarını destekleyeceğini belirtiyor.

Suriye'nin Dera ilinden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Ürdün sınırına kaçan sivillerden 15'inin, açlık, susuzluk ve olumsuz hava koşullarına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Rejim güçleri ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik kara operasyonu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe edildiğini sık sık tekrarlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramsa Hastanesi Ürdün

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