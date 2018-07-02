Suriyeli yaralılar tedavi için Ürdün'e getirildi

RAMSA (AA) - Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa Hastanesine altı Suriyeli yaralının getirildiği bildirildi.

Ramsa Hastanesi yetkilisi Tayyip Teysir es-Saydavi, "Aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu altı Suriyeli yaralı bugün hastaneye getirildi." dedi.

Saydavi, halihazırda hastalara gerekli müdahalelerin yapıldığını, durumlarına göre diğer hastanelere nakledileceklerini kaydetti.

Öte yandan, Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün ile "diğer" sınır bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar arasında daha önce varılan anlaşma gereği yaralıların Ramsa Hastanesine gönderildiğini söyledi.

Ganimat, 6 Suriyelinin Ramsa Hastanesine getirilmesinin, Suriye'nin güneyindeki mevcut şartlarla ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Ganimat, dün yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Suriye'nin Dera ilinden sınıra göç eden yaralıların Ürdün'e girmediğini ancak tedavilerinin sınırdaki askeri ilk yardım araçlarında yapıldığını belirtmişti.