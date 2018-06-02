Suriyeli yetim çocuklar iftarda buluştu

Dünya Şehit Çocukları Vakfı tarafından iç savaş dolayısıyla ülkelerini terk ederek Hatay'a sığınan Suriyeli 2 bin yetim çocuk ile ailelerine iftar verildi.

Vakıf Başkanı İsmail Yıldırım, Antakya'daki Dünya Şehit Çocukları Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, vakıf olarak Hatay'da 5 yıldır yaklaşık 2 bin Suriyeli yetim çocuğa ve ailelerine hem sosyal hem de eğitim alanında yardımda bulunduklarını kaydetti.

Yardımlarının bundan sonra da süreceğini ifade eden Yıldırım, herkesin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İftara Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce de katıldı.

- Yetimlere bayramlık

Diğer bir etkinlikte ise Yardımeli Derneği, Hatay'da yaşayan Türk ve Suriyeli 200 yetime bayramlık kıyafet dağıttı.

Derneğin İl Temsilcisi İdris Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan sonuna kadar kıyafet yardımı yapacakları yetim sayısının 500 olacağını söyledi.

