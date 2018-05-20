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Suriyeli yetim çocuklara iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:10 | Son Güncelleme

Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Suruç ilçesindeki çadır kentte kalan Suriyeli yetim ve öksüz 500 çocuk için iftar verildi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Türkiye'de en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da yetim ve öksüz Suriyeli çocukları iftar sofrasında buluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yönelik ramazan yardımları sürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 30 bin kişinin barındığı Suruç Çadır Kenti'nde kalan yetim ve öksüz çocuklara hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımla iftar imkanı sağladı.

Organizasyonda dernek gönüllüleri ve protokol üyeleri, sığınmacı çocuklarla yakından ilgilenerek, uzun süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayrat İnsani Yardım Derneği İl Temsilcisi Abdullah Toprak, dernek olarak savaşın ilk gününden itibaren mazlum Suriyelilere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu anlamda her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında hizmetlerini arttırmaya gayret ettiklerini aktaran Toprak, "Şanlıurfa'da ilk gönül sofrasını Suruç Çadır Kentinde 500 yetim kardeşlerimize açtık. Ramazan boyunca inşallah Şanlıurfa'da toplamda 10 bin yetime iftar vereceğiz. Temennimiz bu insanların bir an önce evlerine dönmesi ama burada oldukları sürece bizler onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerde emeği geçen hayırseverlere de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli sığınmacılar da etkinlikten dolayı Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkililerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
iftar sığınmacı Suriye Suruç Şanlıurfa

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