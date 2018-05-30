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Suriyeli yetimler birlikte iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Kilis'teki 600 Suriyeli yetim çocuğu iftarda buluşturdu

KİLİS (AA) - Kilis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan 600 Suriyeli yetim çocuğu ve ailelerini iftarda bir araya getirdi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, yetim çocuklar ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yetim çocuklar, iftarın ardından oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi.

İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetimleri bir araya getirmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliklerin bugünkü iftar yemeği ile sınırlı kalmayacağını anlatan Öktem, "Suriye'nin içerisinde de bugün ve yarın olmak üzere iftar programları düzenleyeceğiz. Buradan yapılan yardım çalışması ve yetim günü etkinliğini destekleyenlere teşekkür ediyor, yetimleri unutmayalım diyoruz." şeklinde konuştu.

Yemeğin ardından yetim çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
dünya yetimler günü - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis yetim çocuklar

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