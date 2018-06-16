Suriyeli yetimler en çok babalarına sarılıp uyumayı özlüyor

Eşi öldüğünde çocuklarının çok küçük olduğunu ifade eden anne Mansur, "Çocuklarım babasızlığın ne demek olduğunu bilmiyor çünkü baba figürünü çok küçük yaştan itibaren yanlarında hissetmiyorlar. Bu yüzden hem anneleri hem de babaları oldum. Aslında babasızlık çok kötü bunu en iyi ben biliyorum. O hayatta olsaydı çocuklarımı okula gönderirdim." dedi.

Halep'te 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Hamam Abbuş ise geride 4 çocuk ve bir eş bıraktı. Suriye'de iç savaşın ardından Abbuş'un eşi Samira Mansur ve çocukları Cuma, Esma, Ahmet ve Mahmut Türkiye'ye sığındı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İzmir'de hayata sarılan Suriyeli yetim çocuklar, bir Babalar Günü'ne daha buruk giriyor. Türkiye'nin kapılarını açtığı yetim çocuklar, en çok babalarına sarılıp uyumayı özlüyor.

Halep'te şoförlük yapan Samir Shekshok, 5 yıl önce rejimin saldırısında hayatını kaybetti. Shekshok'un eşi Line Makraş, annesi Bushra Toutanji ve çocukları Sidra, Mustafa ve Muhammed ile İzmir'e geldi.

Savaştan önce mutlu bir yaşam sürdüklerini belirten Mustafa Makraş, "Savaştan önce Suriye'de güzel bir hayatımız vardı. Savaş her şeyi yok etti. Beni ve kardeşlerimi yetim bıraktı. Babam şehit oldu. Türkiye'ye babasız sığındık. Baba, evin direğiymiş. O olmayınca evimizin de düzeni yok." ifadelerini kullandı.

- "Sanki kapı açılıp gelecek"

Suriyeli Hadil (13) ve kardeşi Hala Cundi (12), babalarının kalp rahatsızlığı nedeniyle ölmesinin ardından anneleri Fatma Cundi ile 4 yıl önce Türkiye'ye geldi. Bir süre Kilis'te kalan aile, daha sonra İzmir'e yerleşti. Burada kendilerine yeni bir yaşam kuran çocuklar, babalarının yokluğunu derinden hissediyor. Her şeyden habersiz kendi dünyasında yaşayan Hadil Cundi, babasını hatırlamıyor.

Babasını çok özlediğini dile getiren Hala Cundi, "Bazen televizyon izlerken çocukları babalarıyla birlikte görüyorum. Babamı çok özlüyorum. En çok babama sarılıp uyumayı özlüyorum. Televizyon izlerken sanki kapı açılıp gelecekmiş gibi hissediyorum." dedi.