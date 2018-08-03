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Suriyeli yetimler için eğitim merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Pakistan merkezli Al Khidmat Vakfı iş birliğiyle Suriyeliler için Yetim Eğitim Merkezi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile merkezi Pakistan'da olan Al Khidmat Vakfı iş birliğiyle Suriyeliler için Yetim Eğitim Merkezi açıldı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, açılışta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşliğin geçmişe dayandığını söyledi.

Derneklerinin İslam medeniyetini ve kültürünü dünyada yaymak amacıyla kurulduğunu ifade eden Aygün, "Bu sene itibarıyla 70 ülkede bu gibi güzel partnerlerimizle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu yetim merkezimiz de bir başlangıç olacak. Vesile olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Al Khidmat Vakfı Başkanı Abdus Şakur da Türkiye'ye yardım faaliyetlerinde her zaman destek olacaklarını dile getirdi.

"Pakistan ve Türkiye iki devlet, bir millettir" diyen Şakur, "Biz Türkiye'ye geldiğimizde kendi evimizmiş gibi görüyoruz. Pakistan'da bizim yetim çocuklarla ilgili çalışmalarımız var. 10 bin öğrenciye yardım yapıyoruz. Kamplarda yaşayan 250 çocukla ilgili proje başlatacağız. Bu sayı giderek artacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Onat Kutlar Mahallesi'ndeki Yetim Eğitim Merkezi'nde 9-15 yaş arasındaki 50 yetime, geleceğe hazırlanmaları adına çeşitli eğitimler verilecek.

Öte yandan, ellerinde Türkiye ve Pakistan bayrakları taşıyan Suriyeli yetimler, palyaço eşliğinde gönüllerince eğlendi.

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Gaziantep Suriyeli yetimler Yetim Eğitim Merkezi

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