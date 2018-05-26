Suriyeli yetimler iftar sofrasında buluştu

Gönüllüler tarafından oluşturulan Niğde El Ele Komisyonu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli yetimler için iftar düzenledi.
Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu yolu üzerindeki İnsani İnşa Derneğinin yaptırdığı yetimhanede verilen iftara, Suriyelilerin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Maden, Niğde El Ele Komisyonu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Komisyon adına açıklama yapan Yusuf Güleç, "Niğde, Hatay'da Yetimlerle İftarda" kampanyasıyla ramazan boyunca kentteki yetimlere iftar verileceğini söyledi.
Komisyonun 8 iş adamının bir araya gelerek oluşturulduğunu anlatan Güleç, "Bu hayır işinde emeği geçen başta Niğde halkı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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