Suriyeli yetimler iftarda buluştu

KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 250 yetim çocuk, Kilis'te düzenlenen iftarda bir araya geldi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Pakistan Khubaib Vakfı işbirliğinde İHH Kilis Koordinasyon Merkezi misafirhanesinde gerçekleştirilen iftar programı yetim çocukların Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan çocuklar, iftarın ardından çeşitli oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi.
Pakistan Khubaib Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mufti Muhammed el-Arif, gazetecilere açıklamasında, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlemenin sevincini yaşadıklarını belirtti.
İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Danışmanı Yakup Alaca, bundan sonraki etkinliklerde de kimsesiz Suriyeli çocukların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
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