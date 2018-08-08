Suriyeli yetimlerden Arakan'a yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye’nin İdlib kırsalında kurulan Rahmet Yaşam Köyü’nde kalan yetimler, harçlıklarının bir kısmını Arakan’da yaşayan Müslümanlara gönderdi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli yetimleri paylaşma bilinciyle yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Rahmet Yaşam Köyü'ndeki okula yetim öğrencilerin talepleri doğrultusunda bağış kutusu koyduklarını aktaran Tosun, "Bağış kutusuna bir ay boyunca Arakan'a destek olmak isteyen çocuklar dilediği miktarda para yardımında bulundu. Desteklerle hayata tutunmaya çalışan Suriyeli yetimlerin böyle bir davranış sergileyerek paylaşma bilincini kazanmış olması çok önemli." ifadesini kullandı.

Tosun, toplanan yardımları vakfın Arakan fonuna yatırdıklarını kaydetti.

