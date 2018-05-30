Suriyeli yetimlere iftar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Suriyeli yetimler için iftar düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Çocuk Yaşam Merkezi'nde verilen iftara, 400 Suriyeli yetim katıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimler iftarda buluştuklarını söyledi.

Merkezdeki çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Tosun, ''5. iftar buluşması gerçekleştirildi. 400 kardeşimizle birlikte iftar yaptık.'' dedi.

Tosun, savaşsız bir dünya ile hiçbir çocuğun yetim kalmamasını temenni ettiğini kaydetti.

