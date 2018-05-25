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Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Ramazan ayını ve bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidiyor. Ancak 24 Haziran'da Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilirse Türkiye'ye geri dönemeyecekler.

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için, Kilis'ten geçişleri sürerken, Öncüpınar ve Cilvegözü Sınır Kapısılarında yoğunluk yaşanıyor. Sadece Kilis Valiliği'nden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 8 binden fazlasının ülkesine giriş yaptığı belirtildi. Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak. Ancak 24 Haziran'da Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye'ye geri dönemeyecekler...

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınında “4.5 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Bayram’da gidiyor 72 bin kişi, 1 hafta 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Eğer sen gidip 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada devamlı. Ne diye geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Demek ki şartların uygun. Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz” demişti.

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Geçen yıl Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye'de yaşayan 200 bin Suriyeli memleketlerine gitmiş ve bayram sonrası dönüş yapmışlardı. Bu yıl sayının 200 binin üzerinde olması bekleniyor. Sınır kapılarından Suriyeli sığınmacıların çıkışları aralıksız devam ediyor.

gumruk

BİR BUÇUK AY KALIP DÖNECEĞİM

Uzun zamandır Türkiye'de bulunduğunu söyleyen Halit Barun, "Türkiye bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Ailemi çok özledim ve 1,5 ay kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.

ÇOCUKLARIM İDLİB'TE BİR AY KALIP GELECEĞİM

Yanında oğlu Ahmad ile Ramazan ve bayramı İdlib’te yaşayan diğer çocukları ile birlikte geçirmek istediğini belirten Hayat Nahsen ise, “Çocuklarım İdlib’te yaşıyor. Bir ay kalıp onlarla hasret gidereceğim” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Suriyeliler Suriyeli muharrem ince seçim

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
o zaman oyumuz inceye ????????
bir daha dönmeyin ülke sizden bıktı
ak partiliyim ama çok doğru bi laf etmiş muharrem ince
doğru söze ne denir ki ? adamlar bizim ülkeyi üremek için kullanıyor,bizimkiler geçinemiyor diye çocuk yapmıyor 10 yıl sonra bunlar da özerklik ister.Burdan gitmeleri şart !
ya herşer tamam kadınlar çocuklar savastan kacıp gelmıs eyvallah ancak muharrem ınce de haklı be kardesım 1.5 ay kalıor sonra buraya gelıp yiyor bizim bulamadıgımız parayı
8 Temmuz'a kadar zamanları var ardından aldıkları beleş aylığa, bedava sağlık hizmetlerine, vergisiz dükkan lara, yemek yardım paralarına, sınavsız eğitime elveda desinler Allah ın izniyle 8 Temmuz dan sonra bu halkın parası bu halk ta kalacak sayın İnce gelecek.
SURİYEDE SAVAŞ VARSA BU ADAMLAR NEDEN GİDİYOR SAVAŞ YOKSA NEDEN GERİ DÖNÜYORLAR DİYE SORMAK İSTİYORUM ?
sokaklarda mülteciden yürüyemiyoruz lütfen bunu çözsün devlet biz mazlumun yanında yer alırız tamam bakalım din kardeşlerimize ama böyle olmaz belirli bir bölge belirleyelim hastanesini okulunu yapalım yemeğini verelim her yer suriyeli afgan dolu kültürel yapı bozuluyor devlet büyükleri ya çözsün yada çözecek olan başa gelsin
ince dogru diyor madem gidiyon niye geri geliyon.
onlar bile inanmıyorlar. o yüzden rahatlar
kararsızdım bu iş hoşuma gitti
Yalan mı söyledikleri İNCE'nin millet bıktı Suriyeliler den
chp li değilim ama adam doğru söylüyor
Valla hiç de fena olmaz ya da e insallah:)
acıdık... acınacak duruma düştük... vatanını satan bizi niye satmasın!...
kim secilirse secilsin ki erdogandan başkası asla secilemez. o kapi ya gelenleri iceri alacak hemde ..... gibi noktalari siz doldurun
inşallah reis de almaz.
Ulu Önder gibi bir lider olmalı başımızda Geldikleri gibi giderler demeli... Oyum sana Muharrem İnce! Hırsızı uğursuzu kapı dışarı et!
ne guzel konusmus sayin ince..bizim evden 3 tane oyunuz var degisim sart
bunları başımıza bela eden insanlık diye besleyen sarayında beslese bizim yaşadıklarımızı bi yaşa bunları memelekete bile sokmaz ma nerde helal sana ince bunu demen bile seni başkan yapar
SIRF BUNUN İÇİN BİLE MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANI OLMASI ŞART
çokta iyi olur ben olsaydım aynısını yapardım hatta şehir şehir toplar hepsini evine yollardım gitsinler ülkelerini kalkındırsınlar.
Gelde inceye hak verme. Tayyip bu turistlere peşkeş çekti ülöükeyi
muharrem ince yerden göğe kadar haklı, güneydoğuyu adeta işgal ettiler, kamplarda her türlü lüks mevcut, bir o kadar da görevli onlara hizmet ediyor, ye iç yat.. her sokak Suriyeli dükkanları ile dolu. madem gideniliyorlar dönmesinler.. istemiyoruz..
İşimize aşımıza namusumuza göz diken bu hainler allahın izniyle muharrem ince gelirse bunları şutlayacak
ALÇAKLAR BAYRAM İÇİN GİTTİGİNİZ İNSANLAR ORADA YAŞIYORSA SİLERDE ORADA YAŞIYABİLİRSİN,Z DEMEK GİDEN ALÇAKLARI GERİYE ALMAYIN DEFOLSUNLAR YETER MİSAFİR ÖMÜRBOYU OLMAZ
belkide chp nin tek haklı olduğu konu
SURIYELILER ULKESINE GITMELİ TC VATANDASLIGIDA VERILMEMELI YOKSA İLERDE TURKIYE BIDE SURIYELI TURK VATANDALIGI VERILMİŞ MİLYONLARLA UGRASMAK ZORUNDA KALACAK
Muharrem İnce tam destek size Suriyeliler memleketlerine gidebiliyorsa demek ki sorun yok orada sokmayin bunları birdaha
Dogru söylüyeni sadece alkıslarım ne kadar karsı görüslü biride olsam Dünyaya sirin görüneçem diye kendi halkımı hiç bir zaman madur etmem heleki bu millet arap işe
Tehlike mi ülkelerinin karışmasında hükümetin o kadar etkisi var halen erdoğana tapıyorlar la angut sizin bu durumda olmanız en çok ondan kaynaklı, çok Suriyeli ile konuşmuşum beyinler sıkıntılı sanki akp seçmeni:)
doğru
vize sistemi tamamen yok anladığım kadarıyla. sadece kontrol edilip gönderiliyorlar. gidip orda kafasına göre 1 - 2 ay kalıp gelecek. oh ne ala memleket. 1 - 2 ay kalabildiğin yerde demekki sıkıntı yok. asıl mesele bunlarda vatan bilinci yok karınları doysun, rahat etsinler yeter. bunun nerede olduğu hiç önemli değil onlar için. yıllardır en yoğun oldukları mersin'de benim gözlemim bu. daha yazacak çok şey varda neyse.
olay muharrem ince değil. gerçek an gidebiliyirsa evine neden geri geliyon. adamlar yazlik gibi gidip geliyor. hangi oto sanayi,tekstil iyi yıkama heryeri onlar kapmis. 4 milyon resmi olan bence 8 milyon kadar var.madem adamların nüfusu 20 milyon ise bizden baska kimse doğru düzgün almadi. doktor, mühendis,öğretmen,mimar vs. meslek erbabı olanları batı aldı ve bize kalan iş gücü ile çalışan ve vatandaşıma ortak olanlar...
gitsinler abi sanki ülkeye ne katkıları var
Adam gibi adam İnce, arabı, afrikalısı, asyalısı doldurdular memlekete yolda yürüyemiyoruz. Bu kadar işsizimimiz var 3 maymunu oynuyorlar
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