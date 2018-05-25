Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için, Kilis'ten geçişleri sürerken, Öncüpınar ve Cilvegözü Sınır Kapısılarında yoğunluk yaşanıyor. Sadece Kilis Valiliği'nden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 8 binden fazlasının ülkesine giriş yaptığı belirtildi. Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak. Ancak 24 Haziran'da Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye'ye geri dönemeyecekler...
MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınında “4.5 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Bayram’da gidiyor 72 bin kişi, 1 hafta 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Eğer sen gidip 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada devamlı. Ne diye geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Demek ki şartların uygun. Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz” demişti.
Geçen yıl Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye'de yaşayan 200 bin Suriyeli memleketlerine gitmiş ve bayram sonrası dönüş yapmışlardı. Bu yıl sayının 200 binin üzerinde olması bekleniyor. Sınır kapılarından Suriyeli sığınmacıların çıkışları aralıksız devam ediyor.
BİR BUÇUK AY KALIP DÖNECEĞİM
Uzun zamandır Türkiye'de bulunduğunu söyleyen Halit Barun, "Türkiye bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Ailemi çok özledim ve 1,5 ay kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.
ÇOCUKLARIM İDLİB'TE BİR AY KALIP GELECEĞİM
Yanında oğlu Ahmad ile Ramazan ve bayramı İdlib’te yaşayan diğer çocukları ile birlikte geçirmek istediğini belirten Hayat Nahsen ise, “Çocuklarım İdlib’te yaşıyor. Bir ay kalıp onlarla hasret gidereceğim” dedi.
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