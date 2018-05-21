Suriyeliler, bayram için ülkelerine dönüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYELİ sığınmacılar, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için valiliğin izniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor. Kilis Valiliği'nin izni ile 13 Haziran tarihlerine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın ediyor. Sınırda İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler, 7 ayrı kontrol noktasından geçip ülkelerine gidiyor. Sınır geçişlerinde Suriyelilerin eksik aşılarının da yapıldığı belirtildi. Ülkelerine giden Suriyelilerin, 6 Temmuz'a kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği belirtildi.
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