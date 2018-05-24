Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

GAZİANTEP (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Gaziantep'in Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen sığınmacılar için dün itibariyle geçiş işlemleri başladı.

"www.suriyebayramizni.com" internet adresinden randevu işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki kontrollerin ardından, birkaç dakika içerisinde işlemlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yaptı.

Gaziantep Valiliğinin uyarısına rağmen randevu almadan geçiş yapmak isteyenlerin ise işlemleri tamamlanana kadar bir süre beklemek zorunda kaldığı görüldü.

Göç İdaresi yetkilileri, dünden bu yana sadece Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan 200 civarında sığınmacının ülkesine gittiğini belirtti.

13 Haziran'a kadar Suriye'ye geçiş yapabilecek sığınmacılar, 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'ye dönebilecek.