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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere 18 Mayıs Cuma gününden itibaren ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 800'e ulaştı.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Sıcak havanın da etkisiyle zorlandığı gözlenen Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

- "Türkiye'ye minnettarız"

Suriyeli İsmali Hachasan, AA muhabirine yapığı açıklamada, 2 yıl önce yeni doğmuş bebeğini ve birçok yakınını geride bırakarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Türk devletinin sunmuş olduğu bu imkan sayesinde sadece doğduğunda bir kere gördüğü bebeğine ve ailesine kavuşma şansı bulduğunu dile getiren Hachasan, yaşadığı mutluluğun tarifinin olmadığını ifade etti. Hachasan, "Allah Türk devletinden ve askerinden razı olsun,Türkiye'ye minnettarız, onların sayesinde bölgemiz temizlendi." diye konuştu.

Sınırın Suriye tarafına attığı ilk adımda toprağı öpen Hamza Ali de yaklaşık 3 yıldır annesi, babası ve kardeşlerini görmediğini, Türk ordusu sayesinde yıllar sonra onlara kavuşabileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 6 Temmuz Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.

- Kilis Valiliğinden açıklama

Öte yandan, Kilis Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bayram izinlerinin kısmen veya tamamen durdurulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bayram izni kapsamında hangi kara hudut kapısından çıkış yapıldıysa dönüşün de aynı yerden olması gerektiği vurgulandı.

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