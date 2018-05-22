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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 72 bin Suriyeliden 3 bin 200'ü ülkesine döndü.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği Üyesi Dr. Hişam el-Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır birbirini göremeyen savaş mağduru ailelerin Türkiye'nin desteği sayesinde bu bayramda bir araya geleceğini söyledi.

Kendisinin dernek görevlisi olduğu için bazı zamanlarda yakınlarını görebildiğini ancak eşinin yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez ailesine kavuşacağını ifade eden Alo, "Allah Türk devleti ve ordusundan razı olsun, onların sayesinde on binlerce insan bayramı yakınlarıyla geçirecek."

Ömer el-Hıdır da ülkesindeki iç karışıkların şiddetinin artmasıyla 3 yıl önce eşini ve çocuklarını geride bırakarak Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Türkiye'de hayatını düzene koymasının ardında 2 yıl önce eşini ve çocuklarını da yanına aldığını anlatan Hıdır, anne, baba ve kardeşlerini hiç görmediklerini ve onları çok özlediklerini ifade etti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran Salı günü saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.

Bu arada randevu almak isteyen Suriyeliler için sisteminin açık olduğu, yarın itibarıyla Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısından da geçiş sağlanacağı öğrenildi.

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Afrin Aktarin Cerablus ve Bab Çobanbey mare Soran Azez Göç İdaresi İl Müdürlüğü Öncüpınar Sınır Kapısı Ramazan Bayramı

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