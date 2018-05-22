Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 72 bin Suriyeliden 3 bin 200'ü ülkesine döndü.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği Üyesi Dr. Hişam el-Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır birbirini göremeyen savaş mağduru ailelerin Türkiye'nin desteği sayesinde bu bayramda bir araya geleceğini söyledi.

Kendisinin dernek görevlisi olduğu için bazı zamanlarda yakınlarını görebildiğini ancak eşinin yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez ailesine kavuşacağını ifade eden Alo, "Allah Türk devleti ve ordusundan razı olsun, onların sayesinde on binlerce insan bayramı yakınlarıyla geçirecek."