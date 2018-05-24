Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında sayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 6 bin 600'ü ülkesine döndü.
Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.
Suriyeli Hasan Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, bu süreçte evlendiğini ve baba olduğunu söyledi.
Yaklaşık 7 aylık olan çocuğunun nenesi ve dedesini ilk defa göreceğini ifade eden Süleyman, "Allah razı olsun Türk askerlerinden Halep'in kuzeyini aldılar. Eskiden kuzeyden batı bölgesine geçmek için çok zorlanıyorduk. Şimdi rahatlıkla gidebiliyoruz." diye konuştu.
Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.
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