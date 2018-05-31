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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Kilis'te Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan 74 bin Suriyeliden 20 bin 500'ü ülkesine gitti

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan 74 bin Suriyeli sığınmacıdan 20 bin 500'ü ülkesine döndü.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini tamamlayan Suriyelilerin, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocuklarının da eksik aşıları tamamlanıyor.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel olarak ilgilenirken bazı sivil toplum kuruluşları da su dağıtımı yaptı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslere bindirilerek ülkelerine gönderildi.

- "Türkler olmasaydı bizi orada bekleyen olmayabilirdi"

Suriyeli Ekrem Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce savaşın şiddetini arttırması sonucu Türkiye'ye geldiğini ve bir ayakkabı firmasında işe başladığını belirtti.

Türkiye'nin verdiği izin ile ilk defa geçen bayram Suriye'deki ailesini görme fırsatı bulduğunu anlatan Dursun, "Allah'tan Türkiye var. Bizleri kabul etti ve koruyup, kolladı. Eğer Türkler olmasaydı, şimdi bizi orada bekleyen bir anamız, babamız olmayabilirdi. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

Ali Rüstem de 5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını ve ilk defa bu bayram geride kalan yakınlarını görebilme şansı bulduklarını ifade ederek, "Allah razı olsun. Türkiye bize sahip çıktı. Bugün yıllardır göremediğim dayılarım ve amcalarıma kavuşacağım." dedi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.

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