Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel olarak ilgilenirken, bazı sivil toplum kuruluşları da alanda su dağıtımı yaptı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 76 bin Suriyeli sığınmacıdan 35 bin 700'ü ülkesine gitti.

Türkiye'de bulundukları süre içerisinde devletin kendilerini her daim koruyup kolladığını anlatan Muhammed, "İnsan kendi vatanından vazgeçemiyor, illaki bir hasretlik oluyor. Türkiye devleti bize böyle bir imkan sunduğu için sonsuz çok teşekkür ederiz, şu anda ülkemize gidip geride kalan akrabalarımızı görüp onlarla bayram yapacağız." diye konuştu.

Salih Muhammed de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığı imkanlar sayesinde 4,5 yıl sonra bayram için ülkesine gitmenin sevincini yaşadığına değinerek, "Çocuklarım dedelerini görseler bilmezler, götürüp eve bıraksak dedelerini tanımazlar. Çocuklarımız ilk defa dedeleriyle birlikte kendi ülkelerinde bayram etmeye gidiyorlar. Çok mutluyuz, bir insan kendi toprağında bayram ederse çok güzel." şeklinde konuştu.

Sinem Eyyüb de 4,5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, bu süreçte kız kardeşinin gelin olduğunu, babası ve halasının ise hayatını kaybettiğini ancak hiç birisini göremediğini söyledi.

Eyyüb, yıllar sonra hasta annesini görebileceği ve yakınlarıyla bayramı geçireceği için çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların dönüşleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp, 6 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.

