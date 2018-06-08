Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 76 bin Suriyeli sığınmacıdan 39 bini ülkesine gitti.
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede oluşturulan çadırlarda, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarına eksik aşıları yapıldı.
Bu arada sağlık ekipleri, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel ilgilendi, bazı sivil toplum kuruluşları, alanda içme suyu dağıttı.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan sığınmacılar, otobüslerle ülkelerine gönderildi.
- İkinci kez gidiyor
Suriyeli Saddam Haco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın şiddetini artırması nedeniyle yaşadıkları toprakları terk ederek geldikleri Türkiye'den ikinci defa bayram için ülkesine gideceğini belirtti.
Haco, verilen izin sayesinde 3,5 yıldan beri görmediği babası ve annesiyle kucaklaşma imkanı bulacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah Türk devletinden ve ordusundan razı olsun, evlerimizi, köylerimizi teröristlerden temizlediler ve rahatça ülkemize gidip gelebiliyoruz." diye konuştu.
Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların dönüşleri, 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.
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