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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin gidişleri devam ediyor - Kurulan sağlık çadırında, 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlanıyor

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 39 bin 371 Suriyeliden yaklaşık 600'ü ülkesine geçiş yaptı.

Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan mobil hizmet biriminde kayıtlarını yaptırdı.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını tamamlayan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerinin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Amine Meryem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl aradan sonra yakınlarıyla birlikte bayramı geçirebileceği için mutlu olduğunu belirtti.

Olayların başladığı günden bu yana Türk halkının kendilerini biran olsun yalnız bırakmadığını anlatan Meryem, verilen izin için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Öncüpınar Sınır Kapısı Suriyeliler

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