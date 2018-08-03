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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 41 bin 240 Suriyeliden yaklaşık bin 400'ü ülkesine geçiş yaptı.

Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan mobil hizmet biriminde kayıtlarını yaptırdı.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını tamamlayan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerinin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Muhammed Abdullah, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce eşi ve çocuklarıyla birlikte köylerini terk ederek Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra kendi ülkesinde yakınlarıyla birlikte bayramı geçirebileceği için mutlu olduğunu ifade eden Abdullah, olayların başladığı ilk günden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kurban bayramı online randevu sistemi Öncüpınar Sınır Kapısı

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