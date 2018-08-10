Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 49 bin 25 Suriyeliden 13 bin 650'si ülkesine geçiş yaptı.

Yıllar sonra babasını ilk defa göreceği için heyecanlandığını belirten Hüseyin, "Çok mutluyum, bayram için ülkeme gidiyorum. 5 yıldır babamı hiç görmedim. Şimdi gidip onu göreceğim için mutluyum." dedi.

Muhammed el Hac da yaklaşık 2 yıl aradan sonra Suriye'ye akrabaları ile bayramlaşmaya gitmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

Savaş başladığından bu yana başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını anımsatan Hac, "Tüm Arap dünyası bize sırtını dönerken, Türkiye kapısını açtı. Biz bunları asla unutmayacağız. Verilen her türlü destek için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.

