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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerde geçirmek üzere randevu alan 49 bin 25 Suriyeliden, 13 bin 650'si Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş yaptı - Suriyeli Muhammed el Hac: - "Tüm Arap dünyası bize sırtını dönerken, Türkiye kapısını açtı. Biz bunları asla unutmayacağız. Verilen her türlü destek için teşekkür ediyoruz"

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 49 bin 25 Suriyeliden 13 bin 650'si ülkesine geçiş yaptı.

Kilis Valiliğince oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan mobil hizmet biriminde kayıtlarını yaptırdı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca kurulan merkezde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları tamamlanan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerinin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Fatma Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın şiddetini artırması sonucu yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye sığındığını ve Şanlıurfa'ya yerleştiğini söyledi.

Yıllar sonra babasını ilk defa göreceği için heyecanlandığını belirten Hüseyin, "Çok mutluyum, bayram için ülkeme gidiyorum. 5 yıldır babamı hiç görmedim. Şimdi gidip onu göreceğim için mutluyum." dedi.

Muhammed el Hac da yaklaşık 2 yıl aradan sonra Suriye'ye akrabaları ile bayramlaşmaya gitmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

Savaş başladığından bu yana başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını anımsatan Hac, "Tüm Arap dünyası bize sırtını dönerken, Türkiye kapısını açtı. Biz bunları asla unutmayacağız. Verilen her türlü destek için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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İl Sağlık Müdürlüğü Kurban Bayram Öncüpınar Sınır Kapısı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

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