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Suriyeliler bayram sevincini vatanlarına taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor - Yıllardır görmedikleri yakınlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Suriyelilerden bir kısmının, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerde kalması bekleniyor - Esselame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi: - "İnsanlar çok mutlu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorlar. Üçüncü kez bayramlaşmak için Suriyelilere kapılar açılıyor. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bölgemiz güvenli hale geldiği için kesin dönüş yapacak Suriyeliler de olacaktır"

KİLİS/AZEZ (AA) - İZZET MAZI - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

Yıllardır görmedikleri yakınlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Suriyelilerden bir kısmının, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelere kesin dönüş yapması bekleniyor.

Suriye'nin Esselame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi de Pasaport Müdürü Albay Cesim el-Ahmet'ten dönüşlerle ilgili bilgi aldı.

Kasımi, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkının Türkiye'nin verdiği izin sayesinde bir bayramı daha yakınlarıyla geçirebilme şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Bugüne kadar yaklaşık 43 bin Suriyelinin bayram için evine döndüğünü anlatan Kasımi, şöyle devam etti:

"Tahminimize göre bu rakam 50 bini bulur. Bu yıl geçişlerde izdiham olmadı, her şey düzenliydi. AFAD çadırlar kurarak işleri çok kolaylaştırdı. Başta Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan olmak üzere Göç İdaresi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Biz Esselame Gümrük Müdürlüğü olarak halkımıza yardımcı olabilmek adına iç ulaşım otobüsleri ayarladık. İnsanlar çok mutlu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorlar. Üçüncü kez bayramlaşmak için Suriyelilere kapılar açılıyor. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bölgemiz güvenli hale geldiği için kesin dönüş yapacak Suriyeliler de olacaktır."

- "Yabancı bir ülkede yaşadığımı hissetmiyorum"

Kasımi, savaşın başından bu yana Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerini bir an olsun yalnız bırakmadığını ve onlara her türlü desteği verdiğini ifade ederek, verilen desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese minnettar olduklarını söyledi.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin huzur içinde ve hayatlarından çok memnun olduklarını dile getiren Kasımi, "Erdoğan Suriyelilere Türklere davrandığı gibi davranıyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum, hiç yabancı bir ülkede yaşadığımı hissetmiyorum. Suriyelilere eğitimden sağlığa tüm hakları veriyorlar. Örneğin benim çocuklarım Türk okullarına gidiyorlar." diye konuştu.

Kasımi, bu yıl bayramlaşmak için üç kapı açıldığını anımsatarak, Türkiye'nin her zaman daha ileriye gitmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

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Esselame Gümrük Kapısı General Kasım Kasımi Ramazan Bayramı Zeytin Dalı Harekatı

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