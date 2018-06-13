Suriyeliler bayram sevincini vatanlarına taşıyacak

KİLİS/AZEZ (AA) - İZZET MAZI - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

Yıllardır görmedikleri yakınlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Suriyelilerden bir kısmının, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelere kesin dönüş yapması bekleniyor.

Suriye'nin Esselame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi de Pasaport Müdürü Albay Cesim el-Ahmet'ten dönüşlerle ilgili bilgi aldı.

Kasımi, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkının Türkiye'nin verdiği izin sayesinde bir bayramı daha yakınlarıyla geçirebilme şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Bugüne kadar yaklaşık 43 bin Suriyelinin bayram için evine döndüğünü anlatan Kasımi, şöyle devam etti:

"Tahminimize göre bu rakam 50 bini bulur. Bu yıl geçişlerde izdiham olmadı, her şey düzenliydi. AFAD çadırlar kurarak işleri çok kolaylaştırdı. Başta Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan olmak üzere Göç İdaresi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Biz Esselame Gümrük Müdürlüğü olarak halkımıza yardımcı olabilmek adına iç ulaşım otobüsleri ayarladık. İnsanlar çok mutlu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorlar. Üçüncü kez bayramlaşmak için Suriyelilere kapılar açılıyor. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bölgemiz güvenli hale geldiği için kesin dönüş yapacak Suriyeliler de olacaktır."