Suriyeliler dönüş yapmaya devam ediyor

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ederken, bayram öncesi 50 bin Suriyelinin dönüş yapmasını bekleyen yetkililer hazırlıklarını tamamladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile güvenliğin sağlandığı Suriye’ye dönüşler hızlandı. Bir çok belediye ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere ulaşım, konaklama, gıda, giysi gibi yardımlarda bulunuyor. Belediyeler, ihtiyaçlarını karşıladıkları mültecileri Kilis’e minibüslerle getiriyor. AFAD il Müdürlüğü ile koordineli çalışan belediyeler, işlemleri yapılan Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine yardımcı oluyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından uğurlanan 10 kişilik iki aile de minibüsle Kilis’e getirildi. AFAD İl Müdürlüğünde psikososyal destek verilen Suriyeliler, yatak, giysi, gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri AFAD tarafından temin edildikten sonra ülkelerine uğurlanıyor. Suriyeliler, Türkiye’ye geldikleri günden itibaren her türlü desteği veren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Bayram öncesi 50 binin üzerinde Suriyelinin dönmesi bekleniyor

AFAD İl Müdürü Adil Şiraz, “6 yıldır misafirperverliğini gösterdiğimiz bu çocuk ve aileleri, vatan hasreti ile yanarak, vatanlarına kavuşma sevinçlerine bizler de ortak oluyoruz. Kilis Valiliği koordinasyonunda insani yardım, bu ailelerin piskososyal destek verdikten sonra ev ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yorgan, battaniye, diğer ihtiyaçlarının desteğini sağlıyoruz. Şu an beklemekte olan bir çok aile var. Kilis’e gelerek ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli vatandaşlara her türlü kolaylığı, lojistik desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

AFAD İl Müdürü Adil Şiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bayram izinleri sırasında 10 binlerin, 50 binlerin geri dönüşlerini beklemekteyiz. Özelikle Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, bizim bölgemiz olduğu için kendi ülkelerine dönecek olan bayram izini için tüm Suriyeli vatandaşların lojistik desteklerini, ihtiyaçlarını, kalacak yerlerini, gittikleri ülkede erzaklarını biz karşılamaktayız. 50 binin üzerinde ülkesine dönecek vatandaş için hazırlıklarımız tamamlanmış durumdadır” diye konuştu.