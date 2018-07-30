Suriyeliler Kurban Bayramı'nda da ülkelerine gidebilecek

KİLİS (AA) - Kilis'te Kurban Bayramı için ülkelerine gidecek Suriyeliler'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişlerinin 1 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla uygulanacak giriş çıkış işlemleri ile güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verildi.
Bayram kapsamında sığınmacılar için internet üzerinde online randevu sistemi oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, "Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Türkiye'den Suriye'deki Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi güvenli alanlara çıkışları ve dönüşleri, internetten edinilecek başvuru belgesi, ikamet edilen Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından verilen yol izin belgesi, kayıt belgesi ve geçici koruma Kimlik Kartı ile sağlanacaktır. 15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarının yanında getirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kilis Valiliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bayram izinlerinin kısmen veya tamamen durdurulabileceği belirtilen açıklamada, bayram izni kapsamında hangi kara hudut kapısından çıkış yapıldıysa dönüşün de aynı yerden olması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, bayramlaşma amacıyla 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye'ye geçiş yapanların dönüş işlemlerinin ise 3 Eylül Pazartesi günü saat 08.00'da başlayıp, 31 Aralık Pazartesi günü 17.00'de tamamlanacağı kaydedildi.
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