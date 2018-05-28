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Suriyeliler Ramazan Bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:38 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Türkiye'deki Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor. Geçiş yapanların sayısı şu ana kadar 15 bini buldu

Suriyeliler Ramazan Bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkelerine gidiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeli sığınmacıdan 15 bini ülkesine döndü.

Suriyelilerin işlemleri, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlandı.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılar ile özel ilgilendi. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslere bindirilerek ülkelerine gönderildi.

"HÜZÜNLE SEVİNCİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Suriyeli Rami Sultan, yaptığı açıklamada, 4,5 yıldan bu yana ülkesinden uzak olduğunu söyledi.

Geçen yıl vefat eden babasının cenazesine bile katılamamanın acısını yaşarken Türkiye'nin kendilerine verdiği bayram izni sayesinde yüzlerinin güldüğünü ifade eden Sultan, "Baban ölmüş ve bir senedir gidemiyorsun çok acı bir durum. Şu anda hüzünle sevinci bir arada yaşıyorum." diye konuştu.

Abdulhalim Zazo da iç savaşın şiddetini artırması nedeniyle 4 yıl önce her şeyini geride bırakıp eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye sığındıklarına belirterek, "Yıllar sonra kardeşlerimi, annemi, babamı ve diğer akrabalarımı göreceğim çok mutluyum. Üç kızım Suriye'de yaşıyor. Türkiye'ye geldikten sonra üç torunum oldu, onları ilk kez göreceğim. Köyümü ve akrabalarımı göreceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fatma Kahraman da çocuklarını ve torunlarını görebileceği için mutlu olduğunu, gittiğinde tekrar geri dönmeyi düşünmediğini kaydetti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye Ramazan Bayramı

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