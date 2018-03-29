Suriyeliler teröristlerden temizlenen bölgelere dönüyor

Suriye’den terörden temizlenen bölgelere Suriyeli vatandaşların dönüşleri sürüyor.
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden temizlenen ve huzur, barış güven ortamının sağlandığı bölgelere dönüşleri sürüyor.
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Suriyeliler, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçerek, ülkelerine gidiyor. Geri dönüş işlemleri Göç İdaresi tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis valiliğinin tahsis ettiği araçlar ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Halep Kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısından ülkelerine dönüyorlar.
Öte yandan, günde 100 ile 300 kişinin Öncüpınar Sınır kapısından geçerek, Suriye’ye döndüğü öğrenildi.
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum