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Suriyeliler Türkiye'de 7 yılda 7 bin 243 şirket kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, resmi rakamlara göre son 7 yılda 7 bin 243 yeni şirket açtı.

Suriyeliler Türkiye'de 7 yılda 7 bin 243 şirket kurdu

Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, resmi rakamlara göre son 7 yılda 7 bin 243 yeni şirket açtı. Kayıt dışı açılan firmalarla birlikte bu sayının 10 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Kurulan şirketlerin başında, toptan ticaret, gayrimenkul ve inşaat sektörleri geliyor.

Büyük Suriyeli göçü 2011 yılının Mayıs ayında başladı. Ülkedeki iç karışıklıktan kaçan Suriyeliler; ilk başlarda Gaziantep, Kilis ve Hatay gibi Suriye sınırına yakın illere göç etti. Ardından bu göç dalgası büyük kentlere doğru devam etti. İlk yıllarda Türkiye’ye gelen göçmenlerin bir bölümü daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine yöneldi. Bazıları da iç karışıklığın hafiflemesi ile birlikte ülkelerine geri döndü. Haziran 2018 itibari ile Türkiye’nin genelinde toplam 3 milyon 325 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yayınladığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'nün verilerine göre, aradan geçen 7 yılda Türkiye’de yaşamaya başlayan Suriyeliler, geçimlerini sağlamak için 7 bin 243 şirket kurdu. Kayıt dışı işletmelerle birlikte bu sayının 10 binin üzerine olduğu düşünülüyor. Bu rakamlarla Suriyeliler Türkiye’de, her yıl yeni şirket kuran yabancılar arasında 1. sırada yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

Suriyeliler Türkiye'de 7 yılda 7 bin 243 şirket kurduSuriyeliler Türkiye'de 7 yılda 7 bin 243 şirket kurduSuriyeliler Türkiye'de 7 yılda 7 bin 243 şirket kurduSuriyeliler Türkiye'de 7 yılda 7 bin 243 şirket kurdu

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