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Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için dilekçe verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yaklaşık 500 Suriyeli genç, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla bir araya gelen 500 Suriyeli genç, ellerinde Türk bayraklarıyla Esentepe Mahallesi'nde bulunan askerlik şubesi önünde toplandı. Sık sık Türkçe ve Arapça slogan atan Suriyeli gençler, burada yetkililere dilekçe verip, harekâtı alınmalarını istedi.Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını ifade eden gençler, "Türkiye bize sahip çıktı. Şimdi bizler de borcumuzu ödemek için Türk askerinin yanında yer alarak, Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü asker olarak katılmak için dilekçe vermeye geldik" dedi.Askerlik şubesindeki görevlilere dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.

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