Suriyelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına destek

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dövizleri bozdurun' çağrısı üzerine Hatay'da yaşayan Suriyeliler, döviz bürolarına gelerek, dolarlarını Türk lirasına çevirdi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, geldikleri Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşamaya başlayan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yastık altındaki dövizleri bozdurun' çağrısının ardından harekete geçti. Çocuklarıyla beraber döviz bürolarına gelen Suriyeliler, dolarlarını Türk lirasına çevirdi. Suriyeliler, döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Suriyeliler Ticaret Odası Başkanı Muhammed Necip Meclüba, Suriyeli tüccarlar olarak sembolik de olsa Türkiye'ye katkı sağlamak istediklerini ve bunu vazife olarak gördüklerini söyledi. Meclüba, "Türkiye'nin, geçirdiği bu zor süreçte yanlarında olmak istiyoruz. Yaşanan bu ekonomik savaşta biz Suriyeli tüccarlar olarak sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, döviz bürolarına gelip, dövizlerimizi bozduruyoruz ve halkımızdan da bozdurmalarını istedik. Suriye sınırları içerisinde yaklaşık 1500 tüccar, Türkiye'ye gelip, dövizlerini bozdurmayı bekliyor. Kampanyaya destek vererek, Türk kardeşlerimizin ve Türkiye'nin yanında olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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