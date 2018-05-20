Suriyelilere günde 750 bin ekmek

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazanda Hatay ve Suriye'deki fırınlarında üretilen ekmekleri Suriyelilere ulaştırıyor.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırınlarında uzun zamandır Suriyelilerin damak tadına uygun ekmek ürettiklerini kaydetti.
Ramazanda ekmek üretimine devam ettiklerini belirten Tosun, ''Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinde günde 170 bin ekmek üretiliyor. Aynı zamanda Suriye'nin farklı noktalarında kurulan fırınlarda üretilenlerle birlikte günde yaklaşık 750 bin ekmek Suriyelilerin sofralarına ulaştırılıyor." dedi.
Tosun, ramazanın gelmesiyle ekmek ihtiyacının daha da arttığını ifade ederek, ''Günlük sıcak olarak üretilen, ailelerin damak tadına uygun ekmekler iftar öncesinde ailelere dağıtılıyor. Ramazan içerisinde yaklaşık 22,5 milyon ekmek Suriyeli ailelere ulaştırılmış olacak.'' diye konuştu.
İftar da verdiklerini aktaran Tosun, Suriye'de ihtiyaçların her geçen gün artığını, hayırseverlerin desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü
FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi
Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum