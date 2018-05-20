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Suriyelilere günde 750 bin ekmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay ve Suriye'deki fırınlarında üretilen günlük yaklaşık 750 bin ekmeği Suriyelilere dağıtıyor

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazanda Hatay ve Suriye'deki fırınlarında üretilen ekmekleri Suriyelilere ulaştırıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırınlarında uzun zamandır Suriyelilerin damak tadına uygun ekmek ürettiklerini kaydetti.

Ramazanda ekmek üretimine devam ettiklerini belirten Tosun, ''Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinde günde 170 bin ekmek üretiliyor. Aynı zamanda Suriye'nin farklı noktalarında kurulan fırınlarda üretilenlerle birlikte günde yaklaşık 750 bin ekmek Suriyelilerin sofralarına ulaştırılıyor." dedi.

Tosun, ramazanın gelmesiyle ekmek ihtiyacının daha da arttığını ifade ederek, ''Günlük sıcak olarak üretilen, ailelerin damak tadına uygun ekmekler iftar öncesinde ailelere dağıtılıyor. Ramazan içerisinde yaklaşık 22,5 milyon ekmek Suriyeli ailelere ulaştırılmış olacak.'' diye konuştu.

İftar da verdiklerini aktaran Tosun, Suriye'de ihtiyaçların her geçen gün artığını, hayırseverlerin desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ekmek İHH

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