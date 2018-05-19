HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suriyelilere ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Avustralyalı Müslümanlarca kurulan yardımlaşma derneği SADAQA Welfare Fund, Hatay'da 3 bin 500 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunacak

Avustralyalı Müslümanlarca kurulan yardımlaşma derneği SADAQA Welfare Fund'ın, Hatay'daki 3 bin 500 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunacağı belirtildi.

Yardım kuruluşunun Türkiye Proje Müdürü Coşkun Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla Kırıkhan ilçesinde 3 bin 500 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunacaklarını, ay boyunca da 24 bin kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Ünal, içinde farklı gıda maddelerinin bulunduğu 23 kilogram ağırlığındaki gıda kolilerini ilçede dağıtmaya başladıklarını belirterek, "Suriye'nin içinde de ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtımımız olacak. Afrin, İdlib ve Doğu Guta'dan çıkan ailelere yardımları ulaştıracağız." dedi.

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Karabük’te 19 Mayıs coşkusuKarabük’te 19 Mayıs coşkusu
Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Ramazan yardım

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.