Suriyelilere ramazan yardımı

Avustralyalı Müslümanlarca kurulan yardımlaşma derneği SADAQA Welfare Fund'ın, Hatay'daki 3 bin 500 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunacağı belirtildi.

Yardım kuruluşunun Türkiye Proje Müdürü Coşkun Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla Kırıkhan ilçesinde 3 bin 500 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunacaklarını, ay boyunca da 24 bin kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Ünal, içinde farklı gıda maddelerinin bulunduğu 23 kilogram ağırlığındaki gıda kolilerini ilçede dağıtmaya başladıklarını belirterek, "Suriye'nin içinde de ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtımımız olacak. Afrin, İdlib ve Doğu Guta'dan çıkan ailelere yardımları ulaştıracağız." dedi.

