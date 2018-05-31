KİLİS (AA) - Kilis'te sahte kimlik kartı düzenleyip sığınmacılara satanlara yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin dönüş işlemlerini yaptırmak için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturulan bölgede, sahte kimlik kartı satan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere Emniyete götürüldü.
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