Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlik Festivali'ndeki açıklamaları Suriyeliler'e vatandaşlık mı verilecek sorularına neden oldu. Mısır Çarşısı temaslarını anlatan Erdoğan, buradaki dükkanlarda çalışan çok sayıda Suriyeli'nin olduğuna dikkat çekti. "Dükkanlarda gördüğüm Suriyeliler kaçak çalışıyor. Bunun önüne geçmek için vatandaşlık verilebilir." şekinde konuşan Erdoğan, Suriyeliler'e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verileceğinin sinyalini verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklaması;

Bundan sonraki hedefimiz ne? Kararlılıkla Afrin'de duruyoruz. Önümüzde İdlib var, Tel Rıfat var, Münbiç var. Görüşmeler yapılıyor. Duma'yı falanda bu şekilde halledelim diyoruz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye halkının huzuru bizim için çok önemli. Vatandaşlığa almadığımız kaçak çalışıyorlar. Bunlar bizim vatandaşımız olursa hiç olursa vatandaş olursak SSK'lı gibi ekmeğini de buradan kazanmış olur. Kendi kendini geçindirir hale gelir.

