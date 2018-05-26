Suriyelilere yönelik ramazan yardımları

Belçikalı Müslümanların kurduğu "Helping Hands Belgium" derneğince, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Suriyelilere gıda kolisi yardımı yapıldı.
Yaklaşık 250 gıda kolisi, Gültepe ve Torun mahallelerinde çadırda yaşayan Suriyelilere dağıtıldı.
Helping Hands Belgium Sözcüsü Bekir Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığınmacılara yardım etmek için 4 yıl önce Hatay'da çalışmalara başladıklarını söyledi.
Suriyelilere yardımların aralıksız sürdüğünü aktaran Güneş, "Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mülteciler var. Ramazan sonuna kadar hayırseverlerimiz tarafından yardımlar geldiği sürece bizler de çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
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