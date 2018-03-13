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Suriyelilere yönelik yardımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

MÜSİAD Aksaray Şubesi ve İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla temin edilen 50 ton patates, Suriyelilere ulaştırılmak üzere Reyhanlı'ya gönderildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Aksaray Şubesi ve Gülağaç İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla temin edilen 50 ton patates, Suriyelilere ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.

MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı Eyüp Dağdaş, Cumartesi Pazarı'ndaki uğurlama töreninde, Mehmetçik'in Afrin'de çok önemli bir operasyonu başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Operasyonlar sırasında terör örgütleri tarafından mağdur edilen insanlar ile bölgedeki mazlumlara destek olmak için yardım kampanyaları düzenlediklerini belirten Dağdaş, "Bizler her zaman mazlumun yanında yer alan bir milletiz. Suriye'deki kardeşlerimizin sıkıntıları bitene kadar yardımlarımız devam edecek. Bugün de patates yüklü 2 tırı MÜSİAD Aksaray Şubesi ve İHH İnsani Yardım Derneği olarak bölgeye göndereceğiz. Yardımlarda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Korkmaz ise Suriyelilere yardım etmek amacıyla bu tür kampanyaları düzenlemeye devam edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı ve yapılan yardımlara baktığımızda amacın oradaki insanları hayatta tutmak, yardımcı olmak olduğununu görüyoruz. Bugün de Suriye'ye acil yardımlar çerçevesinde 2 tırımızı uğurluyoruz. Tırımıza da en fazla zulmün yaşandığı Doğu Guta ve Cinderes bölgelerinin isimlerini vererek oradaki durumu gündemde tutmaya çalıştık."

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualarla Reyhanlı'ya uğurlandı.

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