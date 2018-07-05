Suriyelilere yönelik yardımlar

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca temin edilen buzdolabı ve gıda kolileri Kilis'te yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtıldı.
Cemiyet’ül Ulema tarafından verilen 100 buzdolabı, İHH tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere teslim edildi. Ailelere gıda yardımında bulunulmasının yanı sıra yeni doğum yapan 250 anneye "bebek kolisi" dağıtıldı.
Suriyeli İbrahim Koyes, yardımlar için teşekkür ederek yapılan iyilikleri unutmayacaklarını dile getirdi.
İHH yetkilileri ise yardımların süreceğini ifade etti.
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