Suriyeli'lerin bayram geçişinde yoğunluk

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYELİ sığınmacıların Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için, Kilis'ten geçişleri sürerken, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan yoğunluk yaşanıyor.

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına geceden gelen Suriyeliler, oluşturulan çadırlarda sabahladı. 7 çadırı tamamen dolduran Suriyeliler, sabah saat 08.00'den itibaren kontrollü bir şekilde içeriye alınmaya başladı. Kilis Valiliği'nden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeli'den 8 bininin ülkesine giriş yaptığı belirtildi.

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