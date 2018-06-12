Suriyelilerin bayram öncesi vatana dönüşleri hızlandı

İSTANBUL, (DHA) -TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme isteğini artırdı. Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonu ile ülkelerine kesin dönüş yapan 25 kişilik Suriyeli grubu daha memleketlerine uğurlandı. Ramazan Bayramı’nı vatanlarında karşılayacak olmanın heyecanıyla Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüse binen Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. Suriyeliler bayram öncesi vatanlarına dönecek olmanın mutluluğunu yaşadı. “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORADA OLDUĞU İÇİN GÜVENLE ÜLKEME GİDİYORUM” Otobüsün kalkışını beklerken vatana dönüş heyecanı yüzlerinden okunan Suriyelilerden Şaban Ali Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederek, “6 senedir buradayım. Artık Türk kuvvetleri girdi, kontrol etti. Bizim de burada işimiz bitti. Ben Afrin’e gidiyorum. Eğer Türk kuvvetleri orada olmasaydı ben gitmezdim, ama şimdi onlar orada ve ben buna güvenerek gidiyorum” diye konuştu. Minel Al Hemmet isimli Suriyeli ise, “Döndüğüm için mutluyum, şimdi savaş olmayan güvenli bir yere gidiyorum” ifadelerini kullandı. “ESENYURT’TAN ÇIKAN 10’UNCU KAFİLEYİ UĞURLADIK” Esenyurt’tan yola çıkan 10’uncu kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Alatepe, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cerablus ve Afrin’i güvenli hale getirdiğini belirterek, “İlçemizde bulunan ve önceden giden Suriyelilerin orda düzenlerini kurması buradaki akraba ve komşularının da geri dönme isteğini arttırıyor. Şu anda 10’uncu kafilemizi uğurluyoruz. Daha önceden de çeşitli sayılarda Suriyeliyi gönderdik ve bu ciddi rakamlara ulaştı. İşlemleri tamamlanan Suriyelileri kafileler halinde ülkelerine uğurluyoruz” dedi. “BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK, SURİYELİLER ARTIK ÜLKELERİNE DÖNÜYOR” Alatepe, şunları söyledi: “Bu süreçte Suriyelileri misafir ettik. Oraların düzeldiği zaman Suriyelerin dönmesi gerekiyor. Mehmetçiğin temizlediği bölgelerde yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönüyor. Onlar da burada kalmak istemiyor memleketlerine dönmek istiyor. Suriye’de düzelen noktalarda ticaret hızla artıyor. Çünkü birçok ihtiyaç var ve bunların karşılanacağı yer az. Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Birçok belediye başkanı beni arayarak gönderme işini nasıl yaptığımızı soruyor. Bu konuda biz Suriyelileri sınırda Kızılay ve AFAD’a teslim ediyoruz. Onlar gerekli işlemlerin ardından Suriyelileri evlerine götürüyor.” SURİYERİLER ÜLKELERİNE DÖNMELERİ İÇİN NELER YAPMALI? Ülkelerine kesin dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, İl Göç İdaresi’ne başvurarak sığınmacılık statülerinin sonlandırılmasını talep ediyorlar. İşlemleri tamamlandıktan sonra da verilen izin kağıtları ile ülkelerine kesin dönüş yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi ise Suriyeli sığınmacılara bürokratik işlemlerde rehberlik ediyor ve gruplar halinde sınıra taşıyor. Burada sığınmacıları teslim alan AFAD veya Kızılay ekipleri sınır geçişlerini organize ederek evlerine ulaşmalarını sağlıyor.



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