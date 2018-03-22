Suriyelilerin bir kısmı ülkelerine kesin dönüş yapıyor

Suriye’de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yapıyor.
7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güven, barış ve huzur ortamının sağlandığı şehirlerine bir daha dönmemek üzere gidiyor. Afrin ve çevresinde Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden temizlenen bölgelere dönen Suriyelilerin sayısı arttı. Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile ülkelerine kesin dönüş yapmak için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 200-300 arasında Suriyelinin kesin dönüş yaptığı bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.
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