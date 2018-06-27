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Suriyelilerin dönüşü devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye dönüşü sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye giden sığınmacıların Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.

Türkiye'de yaşayan ve Suriye'deki akrabalarıyla bayramlaşmak, onlarla hasret gidermek isteyen yaklaşık 125 bin sığınmacı, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 21 Mayıs'tan, Karkamış Sınır Kapısı'ndan 23 Mayıs'tan, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ise 18 Mayıs'tan itibaren Suriye'ye geçti.

Bayramı güvenli bölgede huzur içinde geçiren sığınmacılar, 26 Haziran'dan itibaren Karkamış Sınır Kapısı'ndan dönüşe başladı.

Sığınmacılar, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin kontrolü altında Türkiye'ye giriş yapıyor.

Dönüş yapan sığınmacılardan Hasan Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır Gaziantep'te yaşadığını söyledi.

Bayramda Cerablus'ta bulunan anne ve babasını ziyaret ettiğini belirten Salih, "Cerablus çok güzel olmuş. Biz oradan kaçtığımızda terör örgütlerin elindeydi ve canımızı zor kurtardık ama şimdi gerçekten çok güzel olmuş. Biri veya iki yıl sonra ailemle temelli dönmeyi düşünüyoruz." dedi.

Ali Talibi de 3 yıl önce Gaziantep'e geldiğini ve Gaziantep Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade etti.

Bayramı Cerablus'a bağlı Galsa köyünde geçirdiğini aktaran Talibi, "Benim için hem tatil hem de güzel bir bayram oldu. Çünkü yıllardır göremediğim anne ve babamı gördüm, bayramlaştım. Köyümüz gerçekten çok güvenli ve güzel olmuş. Bize bu imkanı veren Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Dönüşün ikinci gününde yoğunluğun az olduğu gözlendi.

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