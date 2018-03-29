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Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ocak-mart döneminde 7 bin 783 Suriyeli ülkesine döndü

HATAY (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı ailelerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren çok sayıda Suriyeli, ülkelerine gitmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen alanlara hareket ediyor.

Ocak-mart döneminde 7 bin 783 Suriyelinin, Reyhanlı ilçesinden ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi.

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