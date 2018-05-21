Suriyelilerin Ramazan Bayramı için ülkelerine girişi başladı

Bab'ül Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İyyad İbrahim, Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yaptığını belirterek, "Türkiye'nin gözlem noktaları kurmasıyla güvenli bir ortam oluştu. Bu nedenle ramazanı ve bayramı ailemin yanında geçirmek için döndüm." dedi.

Bugün başlayan geçişler, 13 Haziran'a kadar sürecek. Yaklaşık 3 bin kişi bugün Suriye'ye geçiş yaptı.

- Gözlem noktaları güven ve huzur getirdi

Suriyeli Hammud Halid ise 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve o günden beri ülkesine ilk defa gittiğini belirterek, "(İdlib bölgesinde) öğrendiğimize göre saldırılar çok azalmış. Ben ülkeme temelli dönmek istiyorum. Hava saldırıları biterse ve okullar açılırsa ailemle memleketime döneceğim." diye konuştu.

Hamdo el Ömer de Türkiye'nin kurduğu gözlem noktalarının ardından hava saldırılarının azıldığını belirterek, "Bölgede güven ve huzur ortamı oluştu. Böyle olunca ramazanı ve bayramı Suriye'de geçirmek istedik." ifadelerini kullandı.

