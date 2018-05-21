Suriyelilerin Ramazan Bayramı için ülkelerine girişi başladı

İDLİB (AA) - Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin dönüşü başladı.
Ramazan ve Ramazan Bayramı'nı Suriye'de geçirmek isteyenler Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan İdlib'e giriş yapıyor.
Bugün başlayan geçişler, 13 Haziran'a kadar sürecek. Yaklaşık 3 bin kişi bugün Suriye'ye geçiş yaptı.
Suriye'den Babü'l Hava Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşlerin ise 18 Haziran'dan itibaren başlayacağı bildirildi.
Babü'l Hava Sınır Kapısı Göç İşleri Emniyet Müdürü Abdullah Şammat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan nedeniyle Türkiye'den gelen Suriyelilerin ülkeye girmeye başladığını söyledi.
Bab'ül Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İyyad İbrahim, Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yaptığını belirterek, "Türkiye'nin gözlem noktaları kurmasıyla güvenli bir ortam oluştu. Bu nedenle ramazanı ve bayramı ailemin yanında geçirmek için döndüm." dedi.
- Gözlem noktaları güven ve huzur getirdi
Suriyeli Hammud Halid ise 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve o günden beri ülkesine ilk defa gittiğini belirterek, "(İdlib bölgesinde) öğrendiğimize göre saldırılar çok azalmış. Ben ülkeme temelli dönmek istiyorum. Hava saldırıları biterse ve okullar açılırsa ailemle memleketime döneceğim." diye konuştu.
Hamdo el Ömer de Türkiye'nin kurduğu gözlem noktalarının ardından hava saldırılarının azıldığını belirterek, "Bölgede güven ve huzur ortamı oluştu. Böyle olunca ramazanı ve bayramı Suriye'de geçirmek istedik." ifadelerini kullandı.
Ormanda bu halde yakalandılar!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum