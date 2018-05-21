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Suriyelilerin Ramazan Bayramı için ülkelerine girişi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ramazanı ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için ülkelerine dönmeye başladı - Suriye'den Babü'l Hava Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşlerin ise 18 Haziran'dan itibaren başlayacağı öğrenildi

İDLİB (AA) - Suriye'de iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin dönüşü başladı.

Ramazan ve Ramazan Bayramı'nı Suriye'de geçirmek isteyenler Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan İdlib'e giriş yapıyor.

Bugün başlayan geçişler, 13 Haziran'a kadar sürecek. Yaklaşık 3 bin kişi bugün Suriye'ye geçiş yaptı.

Suriye'den Babü'l Hava Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşlerin ise 18 Haziran'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Babü'l Hava Sınır Kapısı Göç İşleri Emniyet Müdürü Abdullah Şammat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan nedeniyle Türkiye'den gelen Suriyelilerin ülkeye girmeye başladığını söyledi.

Bab'ül Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İyyad İbrahim, Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yaptığını belirterek, "Türkiye'nin gözlem noktaları kurmasıyla güvenli bir ortam oluştu. Bu nedenle ramazanı ve bayramı ailemin yanında geçirmek için döndüm." dedi.

- Gözlem noktaları güven ve huzur getirdi

Suriyeli Hammud Halid ise 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve o günden beri ülkesine ilk defa gittiğini belirterek, "(İdlib bölgesinde) öğrendiğimize göre saldırılar çok azalmış. Ben ülkeme temelli dönmek istiyorum. Hava saldırıları biterse ve okullar açılırsa ailemle memleketime döneceğim." diye konuştu.

Hamdo el Ömer de Türkiye'nin kurduğu gözlem noktalarının ardından hava saldırılarının azıldığını belirterek, "Bölgede güven ve huzur ortamı oluştu. Böyle olunca ramazanı ve bayramı Suriye'de geçirmek istedik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ramazan bayramı dönüşü Suriye

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