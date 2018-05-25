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Suriyelilerin tandır ekmeği iftar sofralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

 SURİYELİ sığınmacıların tandırda yaptığı, ülkelerine özgü ekmek, Şanlıurfa'da beğenilerek tüketiliyor. Tanesi 50 kuruştan satılan ekmek, kentte iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

Suriyelilerin tandır ekmeği iftar sofralarında

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYELİ sığınmacıların tandırda yaptığı, ülkelerine özgü ekmek, Şanlıurfa'da beğenilerek tüketiliyor. Tanesi 50 kuruştan satılan ekmek, kentte iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.
İç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeliler, ülkelerine ait lezzetleri de yanında getirdi. Suriyeliler, Ramazan ayıyla birlikte yörelerine özgü tandır ekmeği yapmaya başladı. Kentte sayıları her geçen gün artan tandır ekmek fırınlarında yapılan ekmekler, 50 kuruştan satılıyor. Suriyeliler arasında dürüm ekmeği olarak bilinen ekmek, iftar sofralarının da vazgeçilmezi oldu.
​Suriye'nin Rakka kentinden 4 yıl önce ailesiyle birlikten savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleştiğini anlatan fırıncılardan Rahmin Mustafa, "Ben Şanlıurfa'da uzun süre iş aradım, ama bulamadım. Son olarak bu küçük dükkanı kiraladım. Mesleğim olan fırıncılığı burada yapmaya başladım. Normalde tandır ekmeği içerisinde odun ateşinin yandığı kerpiçten örülü ocakta pişer, ama böyle bir imkanımız olmadığı için bu yönteme benzer bidonu ocak haline getirip, ateşi ise tüp kullanarak yaktık. İnce tandır ekmeğini bu yöntemle yapmaya başladık. Ekmeklerimizin, gerçek tandır ekmeği ile arasında hiçbir fark yok. Ramazan ayında bu ekmeklerimiz ilgi görüyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Suriyelilerin tandır ekmeği iftar sofralarındaSuriyelilerin tandır ekmeği iftar sofralarındaSuriyelilerin tandır ekmeği iftar sofralarındaSuriyelilerin tandır ekmeği iftar sofralarında

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