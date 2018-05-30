Suriyelilerin Türk lirasına desteği sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halk, Türk lirasının değerinin artmasına katkı sağlamak için çabalıyor. Vatandaşlar, az miktarda da olsa ellerindeki dövizleri Türk lirasına çeviriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırdığı bölgede halk, dün "Türkiye ve Türk lirasına sahip çık" kampanyası başlatmıştı.
Yerel meclisler ve aşiretler, Türk ekonomisine destek olmak istediklerini yazılı ve sözlü şekilde beyan ederken, Azez ilçesinde halk, ellerinde dövizleri Türk lirasına çevirmeye devam etti.
Acel aşireti lideri Ebu Ali Sicco Zekkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elimizde olan dövizi Türk lirasına çevirmek bizim üzerimize vaciptir. Onların bizim yanımızda durduğu gibi biz de Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının yanında duracağız. Tüm Avrupa, Amerika hatta Arap ülkeleri Türk ekonomisinin çökmesi için ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.
Zekkur, Suriye'nin yanında duran tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Biz Acel aşireti olarak Türkiye halkından ve Müslümanlardan Türk lirası kullanarak Türk ekonomisini güçlendirmelerini talep ediyoruz. İslam ülkeleri demiyoruz çünkü eğer yardımcı olmak isteselerdi petrolü Türk lirası üzerinden satarlardı."
Acel aşiretinden Muhammed Sattuf da bölge aşiretlerine seslenerek ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevireceklerini, bunun Türkiye'nin yaptığı yardımların yanında kıyaslanamayacak kadar cüzi bir destek olduğunu söyledi.
Ziraatçi Ebu Ahmed de mahsüllerini satarak elde ettiği kazançla Azez'e gelerek Türk lirası aldığını ifade etti.
10 yaşındaki Hüsam da zor günler için dolara çevirerek sakladığı harçlıklarını, Türk lirasına çevirerek Türk ekonomisine destek olduğunu kaydetti.
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Suriye lirasının yanısıra Türk lirası ve ABD doları da kullanılabiliyor.
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