Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş süresine uzatma

KİLİS (AA) - Kilis Valiliğince, Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin 6 Temmuz'da sona erecek dönüş süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 18 Mayıs Cuma gününden itibaren Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Yusuf Cedia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce babasının ölümünün ardından Türkiye'ye geldiğini ve Gaziantep'e yerleştiğini söyledi.

Türkiye'nin sağladığı imkanlarla 15 gün önce ülkesine döndüğünü ve gördükleri karşısında çok şaşırdığını anlatan Cedia, "Uzun zaman sonra bayramımız çok güzel geçti. Güvenlik sağlanmış, silah sesi yok. Orada bulunduğum sürede hiç silah sesi duymadım. Her şey çok iyi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.