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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş süresine uzatma

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kilis Valiliğince, Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin 6 Temmuz'da sona erecek dönüş süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi - Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi

KİLİS (AA) - Kilis Valiliğince, Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin 6 Temmuz'da sona erecek dönüş süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 18 Mayıs Cuma gününden itibaren Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Yusuf Cedia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce babasının ölümünün ardından Türkiye'ye geldiğini ve Gaziantep'e yerleştiğini söyledi.

Türkiye'nin sağladığı imkanlarla 15 gün önce ülkesine döndüğünü ve gördükleri karşısında çok şaşırdığını anlatan Cedia, "Uzun zaman sonra bayramımız çok güzel geçti. Güvenlik sağlanmış, silah sesi yok. Orada bulunduğum sürede hiç silah sesi duymadım. Her şey çok iyi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini verdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 52 bin 114 Suriyeli ülkesine gitmişti.

- Kilis Valiliğinden açıklama

Öte yandan, Kilis Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran'da başlayan ve 6 Temmuz 2018'de sona erecek dönüş işlemlerinin 31 Temmuz 2018'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'ye giriş randevu tarihlerinin www.suriyedebayramlasma.com web adresi üzerinden değiştirilebileceği, yabancı kimlik numaraları ile sorgulanabileceği veya sisteme verilen telefon numaralarına gelen mesaj yoluyla takip edilebileceği vurgulandı.

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Ramazan Bayramı Türkiye'ye dönüşler ülkelerine giden Suriyeliler

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