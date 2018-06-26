Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri başladı

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 18 Mayıs Cuma günü Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine gitmeye başlayan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Abdullah Ali, AA muhabirine, 4 yıl aradan sonra ilk kez bayramı ülkesinde yakınlarıyla birlikte geçirdiğini söyledi.

Türkiye'nin sağladığı imkanlar ile yaklaşık bir ay önce gittiği Suriye'de, anne ve babasının yanı sıra bir çok yakınıyla bayramlaşma fırsatı bulduğunu anlatan Ali, "Elhamdülillah Türk askeri sayesinde oradaki ailelerimiz, anamız, babamız çok iyi durumda yaşıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun, Müslüman ülkelerin duasını üzerinden eksik etmesin ve sürekli güç nasip etsin." diye konuştu.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 6 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacağını, ilk gün itibarıyla yaklaşık 590 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini verdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 52 bin 114 Suriyeli ülkesine gitmişti.

